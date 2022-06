La 3e édition du Marathon de la création à Trois-Pistoles

Les 7, 8 et 9 juillet prochains à Trois-Pistoles se tiendra la 3e édition du Marathon de la création présentée par la compagnie en danse contemporaine Mars elle danse. Pour une première année, cet événement est dédié exclusivement à la danse.

Se tiendront en simultanées, les 8 et 9 juillet, cinq résidences de création pour cinq artistes de la danse contemporaine, dans cinq lieux inédits, dans la ville de Trois-Pistoles. Chaque lieu de création sera attribué à l’artiste sélectionné par un tirage au sort lors de la soirée d'ouverture du Marathon de la création. À la fin des deux jours, chaque artiste disposera de 10 à 15 minutes pour présenter publiquement le fruit de son travail le 9 juillet au soir. Les spectateurs se déplaceront par convoi piétonnier d’un lieu à l’autre. Le premier départ se tiendra à 18 h et le second à 20 h (deux présentations de même contenu).

Les artistes sélectionnés pour le parcours du Marathon de la création sont Sarah Buono-Fredette, Matéo Chauchat, et Kyra Jean Green, de Montréal, Sonia Palato, de Trois-Pistoles, puis Odile-Amélie Peters, de Québec.

PROGRAMMATION

Pour cette troisième édition et une première totalement «danse», Mars elle danse a mis en place une programmation riche et variée dans laquelle chacun pourra se retrouver. Classes, performances, conférences ou encore courts-métrages sont une partie des activités qui attendent le public. Il est possible de voir la programmation complète et ses détails sur le site web marselledanse.com.

Sur place, de nombreux artistes, enseignants et panélistes invités tels que Ivanie Aubin-Malo, Jimmy Chung, Diana León, Martin Messier, Fabien Piché, Silvia Sanchez, Small Axe, James Viveiros, Stéphanie Beaudoin, Natasha Foster, Guy Ouellet, Marie-France Pelletier, Fabien Piché, Véronica Senn, Rhodnie Désir, Paul-André Fortier, Fabien Piché et Stéphanie Therriault.

Toute l'équipe de Mars elle danse invite la population le jeudi 7 juillet, 18 h, pour connaître les lieux attribués aux artistes et passer une soirée sous le signe de la danse, de la musique, de la rencontre et du partage.

À PROPOS DE MARS ELLE DANSE

Mars elle danse est une compagnie en danse contemporaine fondée et portée par la chorégraphe Soraïda Caron. Cette dernière a choisi d’installer son laboratoire de recherche et création à Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent. Elle puise son imaginaire dans sa propre contemporanéité faisant de l'être humain, ses états et ses émotions son leitmotiv créatif. Mars elle danse se décline en costumes, accessoires, image vidéo, sculpture, pour mieux re-naturer le corps et questionner ce langage intime et singulier qui le caractérise.

Pour rester à l’affût des détails et de l’évolution des projets, il faut suivre la compagnie Mars elle danse sur son site Internet ainsi que sur sa page Facebook.