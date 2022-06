Un laboratoire de passages fauniques

Les usagers de l’autoroute 85 ne s’en rendent pas compte, mais déjà trois passages fauniques ont été aménagés sous l’axe routier de grande envergure. Au total, 31 corridors écologiques seront créés sur les 40 kilomètres de la phase III de la construction de l’autoroute Claude Béchard. Jessy Héon, biologiste au ministère des Transports pour le projet de la 85 mentionne que les infrastructures mises en place serviront de laboratoire pour le reste du Québec.

Parmi les corridors, 8 seront destinés à la grande faune, tels que les cerfs, les orignaux, puis les 23 autres seront réservés à la petite et moyenne faune comme les renards, les marmottes, les visons, les grenouilles, les salamandres, etc. Malgré les différents types de ponceau à fabriquer (sec ou humide), la biologiste explique la difficulté de désigner les endroits clefs où les installer. Même si énormément de recherche a été réalisée, aucune tendance générale ne s’en dégageait.

En se fiant aux données d’accidents de l’ancienne route 185, d’un inventaire aérien, d’une carte écoforestière, puis de discussions avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que les acteurs de la région, des emplacements ont été choisis. Des milieux attrayants et référentiels ont été sélectionnés pour attirer les animaux à traverser de l’autre côté de la route tels que les abords de cours d’eau, des fonds de vallée ainsi que des couverts de forêt intéressants.

«La 85 est comme un grand laboratoire où l’on veut tester la préférence d’utilisation de différents passages fauniques», déclare Mme Héon. Des passages secs détenant des tunnels de 300, 600 et 900 millimètres feront l’objet d’un dispositif expérimental qui aura un suivi universitaire. Des caméras vidéo et thermiques risquent d’être fixées à l’intérieur des tunnels afin de savoir si les passages sont utilisés, le nombre de bêtes qui traversent ainsi que celles qui rebroussent chemin. Ce dernier élément permettrait de vérifier si les animaux s’acclimatent aux passages au fil du temps. Elle ajoute que les conclusions et données recueillies pourront servir lors d’autres projets routiers réalisés au Québec.

DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ

Le premier point majeur à l’installation de passages fauniques est la sécurité routière. «La route 185 était quand même assez accidentogène. Il y avait une part des collisions qui provenait de la grande faune, des cervidés», confie la biologiste. Même si des clôtures d’exclusion installées tout au long de l’autoroute Claude Béchard ont diminué la mortalité des conducteurs en empêchant les chevreuils et orignaux de se retrouver sur la chaussée, des brèches sont parfois observées. L’étanchéité du maillage est comprise surtout au niveau où les clôtures ne peuvent s’appuyer sur des structures, par exemple dans les bretelles d’entrée et de sortie des autoroutes.

«Donc une autoroute, même si certaines bêtes sont capable de passer à travers le maillage des clôtures grande faune, ça reste une entrave aux déplacements», indique Jessy Héon. La migration des espèces est aussi un phénomène qui joue pour beaucoup dans la création de corridors écologiques. Avec le réchauffement climatique, les animaux sont appelés à se déplacer dans les prochaines années, voire décennies, d’après la biologiste. Elle explique aussi que des organismes de conservation ont appris au ministère des Transports que le Bas-Saint-Laurent, plus précisément dans la région de la phase III de la 85, constitue un axe de déplacement majeur pour plusieurs espèces animales partant des États-Unis pour remonter vers la Gaspésie.

Sans traverse, les animaux possèdent moins d’endroits pour se reproduire, s’alimenter, s’abriter et s’adapter aux changements climatiques. Mais surtout, en restant au même emplacement, la force génétique diminue, puisqu’ils sont obligés de s’accoupler entre eux. Ainsi, les corridors écologiques assurent une connectivité faunique importante dans la pérennité des espèces animales.