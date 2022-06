Près de 30 000 $ pour favoriser la conciliation famille-travail au Bas-Saint-Laurent

Afin de soutenir davantage les familles du Bas-Saint-Laurent, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, annonce ce 9 juin la remise d’une somme de 29 970 $ à l’organisme sans but lucratif Agricultrices du Bas-Saint-Laurent. Elle a déclaré la nouvelle au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, dans le cadre du dernier appel de projets du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail.

«La conciliation travail-famille représente un défi important pour l’ensemble des ménages québécois, mais ce défi est encore plus grand dans le domaine agricole et forestier. Je suis très fière de constater que Agricultrices du Bas-Saint-Laurent prend la balle au bond pour mettre en place des projets au sein de leur organisation et pour soutenir les parents. Votre implication sera déterminante dans l’organisation familiale de bien des familles», a mentionné Mme Proulx.

Au total, 78 projets ont été retenus un peu partout au Québec, ce qui représente un investissement de plus de 1,7 million de dollars. Ce programme vise à soutenir les organisations qui désirent promouvoir les meilleures pratiques ou entreprendre une initiative particulière en matière de conciliation famille-travail (CFT) en vue d’améliorer la qualité de vie des travailleuses et travailleurs et des personnes proches aidantes qui ont des responsabilités familiales. Ce programme positionne aussi la CFT en tant que pratique organisationnelle qui bénéficie aux employées et employés, mais également aux employeurs.