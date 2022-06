Ouverture des festivités du 325e anniversaire de Trois-Pistoles

Hier soir avait lieu l’ouverture des festivités du 325e anniversaire de la Ville de Trois-Pistoles. La population a eu droit à un avant-goût de la programmation qui sortira prochainement, et ce, en débutant les célébrations avec sa toute première activité, une course lumineuse.

En raison de la température incertaine, l’ouverture protocolaire s’est d’abord déroulée à l’intérieur de l’Hôtel-de-Ville de Trois-Pistoles, vers 19 h 30. Représentants de la Ville, dignitaires et membres de l’organisation du 325e anniversaire étaient présents. Coupure de ruban officielle et signature du livre d’or suivaient témoignages, survol de la programmation tant attendue et dévoilement du visuel du 325e. Dès 20 h 30, plusieurs citoyens de la municipalité, vêtus de couleurs vives et d’accessoires lumineux, étaient prêts à participer à la course dont le départ se faisait au parc de l’église.

«L’idée maitresse du 325e anniversaire de Trois-Pistoles est qu’elle soit, tout d’abord, festive, rassembleuse, puis marquée du double signe de l’inclusion et de la proximité. À travers ces festivités, nous œuvrons pour un passé mémorable, un présent qui nous ressemble et un avenir toujours plus prometteur», a expliqué Phillipe Guilbert, maire de Trois-Pistoles.

C’est sous le thème «Trois-Pistoles follement 325e» qu’ont rapidement été présentés les grands points de la programmation. Le 12 juin, il sera possible de se procurer en primeur le guide des activités, lors du marché public qui se déroulera au parc de l’église de Trois-Pistoles. La programmation sera officiellement dévoilée au grand public le 15 juin, à travers des cahiers spéciaux, les médias et sur le site web follement325.com.

Les festivités ont été organisées par des bénévoles du milieu, qui, depuis déjà quatre mois, s’investissent dans le projet. Les activités pour célébrer l’anniversaire de Trois-Pistoles se dérouleront dès juin, puis jusqu’en avril 2023. «La programmation a été construite afin de rejoindre le plus grand nombre d’entre nous. Au total, sur 50 propositions reçues, 30 ont été endossées et financées pour la réalisation», a ajouté Nelson Archambault, agent de développement à la Ville de Trois-Pistoles. À savoir que la plupart des activités auront toutefois lieu dans les mois de juillet, août, septembre et octobre.

Lors de l’ouverture, M. Guilbert a porté une attention toute particulière à la Ville et ses accomplissements, mais également à son histoire et aux Premières Nations. «C’est une Ville riche de son héritage, de son territoire et des gens qui l’habitent. Son histoire a débuté par la présence des Premières Nations. [Elles] ont vu arriver les pêcheurs basques en quête de ressources pour leurs activités commerciales. C’est sur l’Île aux Basques que les premiers contacts ont eu lieu», a exprimé le maire de Trois-Pistoles. Odette Rioux, représentante du Conseil des sages de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk était aussi présente à l’événement. Elle se disait fière d'être Wolastoqiyik Wahsipekuk et Pistoloise.

Cette année marque le 325e anniversaire de la Ville de Trois-Pistoles, mais également le 50e de la Maison du Notaire, puis le 90e de l’École d’immersion française.

UN LOGO ORIGINAL

Plus de détails suivront ...