Une belle collecte pour la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent

La Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent a tenu la 15ème édition de la «Marche pour l’Alzheimer» le dimanche, 29 mai 2022. L’évènement a permis d’amasser 42 475 $ pour les personnes atteintes de cette maladie.

La Marche pour l’Alzheimer est l’activité de collecte de fonds la plus importante consacrée à la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs. La docteure Annie Lavoie a agi à titre d’ambassadrice régionale.

Vu l’absence de la marche au cours des dernières années à cause de la pandémie, l’objectif fixé se trouvait à 20 000 $. Avec un peu plus du double amassé, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent se réjouit de la générosité de la population bas-laurentienne.

L’argent amassé dans chaque MRC de la région sera consacré à donner des services de répit stimulation et de centre de jour dans la MRC d’origine des dons. Les besoins des personnes atteints de la maladie sur le territoire sont de plus en plus grandissants.

Pour faire un don, il est possible d’envoyer un chèque par la poste ou à aller sur ce site, et ce, jusqu’à la fin du mois de juin: www.marchepourlalzheimer.ca.

En 2023, la Marche pour l’Alzheimer se déroulera le dimanche, 28 mai.