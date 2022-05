Initiation à l’horticulture : deux activités à la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles offre deux activités portant sur le thème de l’horticulture, les 4 et 9 juin afin de parfaire vos connaissances en la matière.

Les personnes participantes seront invitées à expérimenter les semis à travers la lecture d'un conte et la réalisation d'un court atelier le samedi 4 juin à 10 h. Cette activité sera animée par l’herboriste mieux connue sous le nom de Clotilde du Balai, Alexandra Zawadzki Turcotte. L’activité s’adresse aux jeunes de 7 ans et plus.

Helene Russell, horticultrice, proposera une conférence pratico-pratique sur l’aménagement horticole de vos plates-bandes le jeudi 9 juin à 19 h. Pour l’occasion, le Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles fera tirer trois plans-conseils parmi

les participants. D’une valeur de 100$, chaque plan sera réalisé par Mme Russell et présentera une proposition d’aménagement comprenant les plants et un visuel facilitant sa réalisation. Ainsi, les gagnants profiteront non seulement des bons conseils de la conférencière, mais en plus ils pourront profiter de ses services pour concevoir leur aménagement. Sur place, les gens seront invités à exprimer leur intérêt pour la création d’un réseau horticole amateur, ce type de regroupement manquant actuellement dans le paysage pistolois. Ces deux animations sont accessibles gratuitement. Pour information ou inscription : 418 851-2374 ou par courriel à [email protected]