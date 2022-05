Une formation offerte pour améliorer la sécurité des motocyclistes

Les motocyclistes du Bas-Saint-Laurent auront la possibilité de participer à une formation de rafraichissement offerte gratuitement par la Société de l’assurance automobile du Québec en collaboration avec la Fédération motocycliste du Québec le 4 juin prochain.

L’équipe de formateurs sera de passage à Saint-Pascal-de-Kamouraska. Deux séances de formation seront offertes, soit de 8 h à 12 h ou encore de 13 h à 17 h. Cette activité s’adresse aux motocyclistes qui : se remettent à la moto après quelques années, viennent de se procurer une nouvelle moto, ont peu d’expérience de conduite, ont besoin de rafraîchir leurs compétences en matière de conduite ou ceux qui souhaitent simplement acquérir davantage de confiance avec leur moto.



D’une durée de quatre heures, la formation permet d’adopter un comportement sécuritaire et de mieux repérer les dangers potentiels à moto. Elle permettra également de mettre à niveau les compétences et techniques de conduite grâce à certains exercices axés sur la maîtrise de l’engin motorisé, dont le ralenti, le contre-braquage, le freinage d’urgence et la technique de courbe. Les motocyclistes peuvent ainsi prendre confiance et se sentir plus à l’aise sur leur moto.



Cette formation est offerte dans le cadre d’un programme d’évaluation et elle sera remboursée entièrement aux motocyclistes participants. Le programme d’évaluation vise, quant à lui, à mesurer les effets, à court et à moyen terme, de cette formation sur l’amélioration des connaissances, des habiletés, de l’attitude et du comportement des motocyclistes, de même que son effet sur le bilan routier.

Les personnes intéressées sont invitées à faire vite, car le nombre de places est limité.

Pour tous les détails et inscription : Formation de rafraîchissement 4h / Programme SAAQ 2021-2022 (fmq.ca)