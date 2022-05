Trois projets de Pohénégamook gagnent des prix de la Fédération des Villages-relais du Québec

Trois projets développés à Pohénégamook ont été récompensés lors du 11e congrès annuel de la Fédération des Villages-relais du Québec, qui se déroulait à Dégelis, du 25 au 27 mai. La microbrasserie le Secret des Dieux de Pohénégamook et la Ville de Pohénégamook ont tous les deux remporté des prix Inspiration 2022.

Afin de pallier le manque de main-d’œuvre, la microbrasserie le Secret des Dieux a recruté à l’international. En 2020, les propriétaires ont eu recours à une firme privée spécialisée dans le recrutement de cuisiniers étrangers. En octobre 2021, Roberto et Claudia, deux cuisiniers originaires du Mexique, sont arrivés dans la communauté de Pohénégamook. «Nous étions super contents de remporter ce prix puisqu’il rejaillit sur notre équipe en place. Le processus pour accueillir de nouveaux arrivants peut être long et laborieux. Il y a plein de différences, notamment la barrière de la langue et la culture. Ces gens ont tout quitté pour venir ici. Notre équipe a été accueillante et compréhensive», explique la copropriétaire de la microbrasserie le Secret des Dieux, Véronique Levasseur. L’équipe du Secret des Dieux est repartie avec les honneurs dans la catégorie Commerce & ambassadeur.

L’objectif était que ces cuisiniers aient de l'aide afin de s'intégrer et d'éventuellement les amener à adopter la région à long terme. Mme Levasseur croit que ce prix récompense tout ce que l’entreprise a mis en place au cours des dernières années. Elle est fière d’avoir vu Pohénégamook rayonner lors de ce congrès.

De son côté, la Ville de Pohénégamook avait soumis deux projets, qui ont tous les deux été primés dans la catégorie Municipalité & organisme. L’Espace Village-relais, une nouvelle installation aménagée pour les automobilistes, a été récompensé. Il s’agit d’une halte ouverte 24 heures sur 24, qui offre un accès à un bloc sanitaire, une salle de détente avec une connexion WiFi et une distributrice alimentaire pour les gens de passage. Il compte aussi des bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques et les vélos et accueille le bureau d’information touristique lors de la saison estivale.

Afin de contribuer à la relance des commerces et entreprises touristiques de son territoire, la Ville de Pohénégamook a organisé un concours. Elle a ainsi lancé une grande campagne de promotion intitulée «Gagne ta fin de semaine légendaire», en collaboration avec la Corporation de développement économique du Transcontinental et 13 entreprises du territoire. Cette initiative a atteint près de 186 500 internautes du Québec et plus de 3 700 personnes ont participé au tirage.

«Nous avons été agréablement surpris. C’est un prix de prestige et on est bien contents de ça. Ce sont des projets qui avaient été mis en place par l’ancien conseil, nous sommes tous des nouveaux sur le conseil actuel. Ça prouve que même en région nous sommes capables de compétitionner. On dit parfois que le Témiscouata est l’enfant pauvre par rapport aux autres MRC, mais c’est la preuve qu’il faut être résilients, travailler et ne jamais lâcher. C’est plaisant de voir ce résultat, qui donne une belle visibilité à tout le Témiscouata», souligne le maire de Pohénégamook, Benoit Morin. Il a souligné le travail de Marylin Labrecque (communications) et de Simon Grenier (directeur général) de la Ville dans ce dossier.

Le Congrès annuel de la Fédération des Villages-relais du Québec s’est terminé par une visite guidée des attraits incontournables de la Ville de Dégelis et par la visite des installations de transformation des produits de l’érable de la compagnie Lantic. Le réseau Village-relais compte 44 municipalités, dont 42 sont membres de la Fédération des Villages-relais.