Des honneurs provinciaux pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a été honoré à deux reprises, le 26 mai, lors du gala des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux qui se tenait à Québec. Les Prix d’excellence mettent en lumière l’engagement et la collaboration exceptionnels des acteurs du réseau et du milieu communautaire. Ils visent à souligner les initiatives mises en place sur le terrain au profit des patients, dans un souci constant de performance et d’amélioration continue.

Le travail des équipes du CISSS du Bas-Saint-Laurent a d’abord été souligné dans la catégorie Accessibilité aux soins et aux services avec le projet «Accès réseau pertinence». Constatant de nombreuses visites inopportunes aux urgences et des difficultés d’accès aux services de première ligne, particulièrement en temps de pandémie, les médecins du Bas-Saint-Laurent se sont mobilisés afin de trouver une solution pour mieux répondre aux besoins de la clientèle sans médecin de famille.

La solution novatrice mise sur pied, soit le projet « Accès réseau pertinence », avait pour but de dégager une offre à même la prestation disponible, sans augmenter les heures de travail des médecins. Cette réalisation inclut le déploiement d’une centrale téléphonique, le Guichet d’accès à la première ligne, dont le but est de trier et d’orienter les demandes à partir de deux sites, l’un à Rimouski et l’autre à Rivière-du- Loup. Elle permet ainsi d’améliorer la pertinence des consultations, le soutien à la pratique et l’efficience des ressources en soutien aux groupes de médecine familiale (GMF). Jusqu’à maintenant, plus de 18 000 appels ont été traités dont la moitié ont été orientés en GMF à la suite de l’évaluation du personnel infirmier. Un sondage a par ailleurs permis de savoir que plus de 90 % des patients sont satisfaits des services reçus.

Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’est aussi distingué en remportant un prix dans la catégorie Prévention et contrôle des infections – Soutien aux milieux de vie. Étant soucieux d’assumer pleinement sa responsabilité populationnelle et d’assurer une présence et un soutien fort aux milieux de vie de son territoire, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a mis en place, dès avril 2020, un réseau d’agents en prévention et contrôle des infections (PCI). Composé de 15 agents PCI, le réseau intervient dans les 137 différents milieux de vie (RI, RPA, RTF) répartis dans les huit municipalités régionales de comté (MRC) du territoire.

Encadré par un coordonnateur régional et une infirmière avec expertise PCI, le réseau d’agents a permis d’assurer une vigie rehaussée de la COVID-19 dans les milieux de vie, de soutenir et maintenir le développement de la compétence en PCI dans ces milieux, de mener des visites mensuelles et de soutenir l’implantation et le déploiement des actions préventives dans la lutte contre la COVID-19.

Avec plus de 2000 visites réalisées depuis le début de la pandémie dans les résidences privées et intermédiaires en plus du soutien téléphonique, le réseau d’agents PCI est une stratégie gagnante pour la région du Bas-Saint-Laurent. Aucune résidence n’a reçu, au cours de l’année 2020-2021, une cote de non- conformité d’alerte rouge. De plus, il y a eu peu de cas de COVID-19 positifs et d’éclosions recensées à ce jour.

La mise en place d’un réseau d’agents en prévention et contrôle des infections dès le début de la pandémie a été décisive dans la prévention et la gestion des cas de COVID-19 dans les milieux de vie du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Cette stratégie gagnante a permis au CISSS de soutenir les milieux de vie de son territoire et de les accompagner efficacement en fonction des niveaux d’alerte de la région.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à souligner le travail et l’engagement de ses employés, particulièrement dans le contexte de la pandémie. Ces honneurs témoignent des efforts de chacun afin d’offrir des services de santé et de services sociaux de qualité adaptés aux résidents de la région.