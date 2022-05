Bénévoles recherchés pour les festivités du 325e de Trois-Pistoles

Dans le cadre des festivités soulignant les 325 ans de Trois-Pistoles, des bénévoles souhaitant s’impliquer au cœur de la programmation qui s’échelonnera jusqu’au printemps 2023 sont activement recherchés.

Comme différentes animations seront proposées, et que plusieurs tâches seront aussi à combler en termes de sécurité, logistique, accueil et informations, les postes, et bien plus, les personnes souhaitant s’impliquer y verront de multiples opportunités.

Responsable de la coordination des festivités, mais aussi des bénévoles qui s’y associeront, l’agent de développement Nelson Archambault attend avec impatience l’implication bénévole. Pour le devenir, il faut communiquer M. Archambault d’ici le 3 juin prochain en indiquant vos coordonnées au (418) 851-1995 poste 4232 ou à l’adresse courriel suivante : [email protected]