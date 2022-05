Un nouveau site web pour la MRC de Kamouraska

La MRC de Kamouraska a mis en ligne depuis peu, son nouveau site web. Les citoyens.ennes du Kamouraska ont dès maintenant accès à ce nouveau portail au www.mrckamouraska.com.

À l’intérieur de ce site, les internautes pourront retrouver une section « Espace citoyen » où sont regroupés tous les services touchant leur vie quotidienne en lien avec les responsabilités de la MRC. Une foule d’informations s’y retrouvent donc en lien avec les demandes de permis, les avis publics, les travaux en cours d’eau, la gestion des matières résiduelles, la sécurité incendie, etc. « Grâce à cette nouvelle vitrine, nos citoyennes et citoyens peuvent trouver les réponses à leurs questions efficacement et en découvrir plus sur nos différents services et champs de compétence en tant qu’institution. », de dire le préfet, Sylvain Roy.

Le site Internet de la MRC fait également référence au transport collectif et adapté, à la mycologie du Kamouraska, au tourisme, à la culture, aux activités et à l’attractivité de la région.

Rappelons que le centre administratif de la MRC de Kamouraska est désormais ouvert au public, sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h et le vendredi de 8 h à midi. Toute question peut être adressée par courriel au [email protected]