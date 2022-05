Distribution de compost au carré Dubé

Le samedi 28 mai, la Ville de Rivière-du-Loup distribuera à ses citoyens du compost au carré Dubé, dans l’objectif entre autres de contribuer au verdissement de son territoire et favoriser l’autonomie alimentaire.

De 9 h à 12 h ou jusqu’à épuisement des réserves, les Louperivois pourront récupérer jusqu’à 40 litres de compost par famille. Aucun contenant ne sera remis sur place, les citoyens doivent apporter leurs récipients, que ce soit deux chaudières de 20 litres ou autre.

Le compost apporte des éléments nutritifs, améliore la structure et l’aération du sol, favorise le drainage de l’eau de pluie, la rétention de l’eau et des éléments fertilisants et la croissance des racines. La matière distribuée pourra donc notamment contribuer à enrichir les jardins des Louperivois et soutenir leurs efforts de plantation d’arbres sur le territoire.