Entrave de la rue Fraser ce mardi 24 mai

La Ville de Rivière-du-Loup souhaite aviser la population que l’intersection des rues Fraser et Saint-Pierre sera infranchissable ce mardi 24 mai, alors qu’elle sera pavée en neuf.

La circulation de la rue Fraser sera ainsi déviée dès le matin vers le boulevard de l’Hôtel-de-Ville, depuis les intersections avec les rues Joly et des Cèdres. La circulation locale et l’accès aux commerces seront maintenus de part et d’autre de la zone d’intervention. L’entrave devrait être en place pour toute la journée.

La Ville a tenu à remercier les citoyens de leur habituelle collaboration et les invite à redoubler de prudence aux abords du chantier.