Dragage au quai de Rivière-du-Loup : le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a reçu du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, le mandat de tenir une enquête et une audience publique sur le Programme décennal de dragage d’entretien au quai de Rivière-du-Loup. Ce mandat débutera le 13 juin et aura une durée maximale de quatre mois.

La commission d’enquête sera composée de Michel Germain et de Marie-Eve Fortin qui agira à titre de présidente. Les curriculums vitae des commissaires peuvent être consultés sur le site Web du BAPE.

Tous les détails entourant les modalités de participation seront annoncés prochainement.

L’ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi que dans le site Web du BAPE. Les documents peuvent aussi être consultés à la bibliothèque Françoise-Bédard, au 75, rue de l’Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. Les citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d’informations.