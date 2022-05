Réduction des déchets : la parole aux citoyens

Le temps est venu pour les citoyens des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et les Basques de participer aux démarches de consultations publiques portant sur leur Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) respectif qui s’échelonneront sur les mois de mai et juin 2022.

Entre 2021 et 2024, les trois MRC mènent leurs processus de révision des PGMR de façon parallèle, en collaborant pour certaines étapes clés. En mai 2021, elles ont conjointement mobilisé les entreprises, commerces et institutions au cours de l’évènement, «On est prêt à réduire nos déchets, un évènement dont vous êtes les héros.»

«L’intérêt qu’a suscité cette discussion régionale a dépassé nos attentes et nous a permis de prendre le pouls de plusieurs grandes organisations», résume Bertin Denis, préfet de la MRC les Basques. Les principaux thèmes ressortis lors de ces discussions ont servi à alimenter la première version des plans d’action : les «projets» de PGMR. Ils sont maintenant proposés aux citoyens dans le cadre de la démarche de consultation phase 2.

À cette étape, chaque MRC présente un plan d’action propre à son territoire. Les citoyens, groupes, organisations ou résidents saisonniers sont invités à participer à la démarche de consultation pour partager leurs commentaires en lien avec le plan d’action de leur MRC. Les interventions des participants seront compilées dans un rapport et ensuite, au besoin, le PGMR sera ajusté avant son entrée en vigueur. Comme l’explique Sylvain Roy, préfet de la MRC de Kamouraska : «Plus il y aura de participants à cette démarche de consultation, plus notre plan pourra refléter les préoccupations des citoyens. C’est important, on planifie pour les 7 prochaines années.»

Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup ajoute que « la mobilisation du public est primordiale pour que ce plan d’action soit construit sur une base solide, qu’il nous ressemble et qu’il rassemble nos citoyens ainsi que l’ensemble des acteurs régionaux.»

COMMENT PARTICIPER?

Plusieurs moyens sont à votre disposition : répondre au sondage en ligne, participer à une séance de consultation et déposer un mémoire.

Tous les détails pour les inscriptions, les liens d’accès, les adresses précises, les procédures et les dates sont disponibles sur les sites web des MRC et sur celui de Co-éco (section blogue). Pour plus d’informations, il faut contacter la chargée de projet, Ophélie Deschamps Lévesque, au (418) 856-2628, poste 205, ou au [email protected]