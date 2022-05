Le service de premiers répondants de retour

La Ville de Rivière-du-Loup confirme à ses citoyens et aux résidents de Saint-Modeste le retour du service de pompiers premiers répondants.

Ceux-ci interviennent lorsqu’une vie est en danger, par exemple lors de problèmes cardiaques ou respiratoires. En ces cas d’urgence vitale, le 911 dépêche à la fois les premiers répondants et les techniciens ambulanciers, afin que des intervenants puissent se porter au secours de la personne en détresse le plus rapidement possible.

Les pompiers premiers répondants sont formés pour donner des soins médicaux d’urgence. Leur rôle est de stabiliser l’état de la victime en attendant l’arrivée des techniciens ambulanciers, qui prodigueront alors des soins plus avancés. Ils soutiennent également ces derniers s’ils ont besoin de renfort pour une manœuvre de transport, une désincarcération ou autre.

En moyenne, le service de premiers répondants répond à plus de 300 appels par année pour les deux municipalités. Puisque les pompiers circulent avec les véhicules et camions du Service de sécurité incendie qu’ils soient en mode «incendie» ou «premiers répondants», les citoyens ne doivent pas s’inquiéter d’une recrudescence de circulation des véhicules d’intervention.

Rappelons en terminant que le service avait été interrompu au début de la pandémie, afin de sécuriser la capacité de combattre un incendie sur le territoire, en maintenant suffisamment d’effectifs en mesure d’intervenir.