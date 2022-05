Grand retour de la Fête des voisins à Rivière-du-Loup

Le 4 juin prochain aura lieu la 16e édition de la Fête des voisins propulsée sur tout le territoire québécois par Espace Muni. La Ville de Rivière-du-Loup invite la population à joindre le mouvement et profiter de l’occasion pour organiser une activité dans leur quartier, leur rue ou leur voisinage immédiat.

Afin d’appuyer les organisateurs d’une fête entre voisins, la Ville de Rivière-du-Loup offrira pour dîner une méga boîte festive aux 50 premiers à s’inscrire. Chaque boîte contiendra 4 douzaines de hot-dogs, des croustilles et des breuvages. Les citoyens souhaitant obtenir une méga boîte doivent en faire la réservation d’ici le 31 mai sur le site transactionnel Mes Loisirs en ligne, au VilleRDL.ca/MesLoisirs. Parmi les participants inscrits deux fêtes auront, en plus, la chance d’accueillir une maquilleuse de fantaisie au plaisir des petits et grands, une autre surprise que la Ville réserve aux initiateurs de projets.

La Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les personnes vivant à proximité les unes des autres. Elle favorise le sentiment d’appartenance et l’émergence de l’esprit d’entraide entre voisins. La formule fait large place à l’initiative citoyenne. Au cours des dernières années, diverses activités ont d’ailleurs été initiées par des Louperivois : rallyes, dîners hot-dogs, chasses au trésor, jeux gonflables, soupers BBQ et spectacles de chansonniers, notamment. Le site Web de la Fête des voisins propose plusieurs autres suggestions inspirantes au : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Rappelons en terminant que la fin de semaine de la Fête des voisins est l’une des occurrences annuelles où il est autorisé de tenir une vente-débarras ou un bazar sans permis.