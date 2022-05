Des séances d’information et de consultation concernant le projet éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin 

Énergies renouvelables Invenergy Canada (Invenergy) tiendra des rencontres d’information et de consultation concernant le développement du parc éolien Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin du 17 au 19 mai 2022. Ces rencontres sont ouvertes au public et auront lieu dans les trois municipalités régionales de comté (MRC) où le parc éolien est prévu.

Le projet concerne l'installation d'un parc éolien dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, sur les MRC de Témiscouata, Kamouraska et Rivière-du-Loup, sur le territoire des municipalités de Pohénégamook, Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Antonin ainsi que sur le territoire non organisé (TNO) Picard. La configuration finale du projet pourrait compter jusqu'à 80 éoliennes.

Invenergy prévoit soumettre le projet Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin le 21 juillet 2022 à Hydro-Québec dans le contexte des appels d’offres en cours. L’ampleur du projet dépendra de la variante choisie par Hydro-Québec.

Les étapes à venir sont les suivantes : dépôt des soumissions (juillet 2022), annonce des projets retenus par Hydro-Québec (décembre 2022), planification détaillée et obtention du décret autorisant la réalisation du projet (2023 à l’été 2024), déboisement (automne 2024), construction du parc éolien (2025 et 2026) et mise en service du parc éolien (décembre 2026).

APERÇU DU PROJET

Pour ce projet, Invenergy formera un partenariat égalitaire avec l’Alliance de l’Est, qui est composée de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, des Régies de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ainsi que des MRC de L’Islet et de Montmagny.

L’harmonisation avec les activités du territoire est au centre de la planification d’Invenergy. La configuration du parc tient compte des activités récréotouristiques, des activités acéricoles (érablières), de la présence d’infrastructures de télécommunication, de la chasse et des zones protégées. À titre d’exemple, Invenergy prend l’engagement, comme elle l’a fait dans le passé, de ne pas mettre d’éoliennes à moins de 4 kilomètres du lac Pohénégamook.

«Nous espérons rencontrer les membres des communautés locales qui souhaitent en savoir plus sur le projet et sur la manière dont nous nous assurons que l'acceptabilité sociale est au cœur de chaque projet que nous développons » a déclaré Louis Robert, directeur, développement énergies renouvelables d’Invenergy.

Réalisé dans le respect des communautés et de l’environnement, le projet générera des retombées économiques majeures : des profits à l’Alliance de l’Est, des montants versés aux communautés hôtes via un Fonds éolien, des centaines d’emplois lors de la construction, des dizaines d’emplois lors de l’exploitation.

Invenergy tiendra des séances d'information et de consultation sur le développement du parc éolien de Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin aux dates et heures suivantes :

Invenergy est une société privée internationale qui développe, est propriétaire et opère des solutions énergétiques durables. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur majeur d’Invenergy dans ses activités d’énergies renouvelables. Invenergy a développé 17 000 MW de projets éoliens dans le monde, dont cinq parcs éoliens totalisant 400 MW au Québec.