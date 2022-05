De nombreux concerts à venir à l’École de musique Alain-Caron

Plusieurs élèves de l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC) auront l’occasion de se produire en concert au cours des prochains jours.

Les concerts seront une belle façon de couronner une année riche en projets novateurs et de souligner le talent et la persévérance des élèves. Les premiers à fouler les planches de la salle de concert du 75, rue Ste-Anne seront les élèves de Dominic Gendreau-Duguay (batterie), Guillaume Malenfant (guitare) et Jennifer Bussières (chant), le vendredi 20 mai à 18h30

Le samedi 21 mai, l’ÉMAC sera l’hôte de trois concerts. Un premier à 9h15, pour les élèves d’Héloïse de la Sablonnière (éveil musical) et de Justine Pomerleau-Turcotte et Hendrik Kreysch (initiation au piano). Un deuxième à 10h45, pour les élèves de François Lévesque (trombone), Olivier Martin (guitare) et Rino Bélanger (piano et clarinette). Puis un troisième à 13h, pour les élèves de Rose-Line Bérubé (piano).

Deux concerts auront lieu le 4 juin, soit à 10h, pour les élèves d’Angel Blanco (guitare), Émilie Lévesque (chant), Hendrik Kreysch (piano), Jean-Marc Pilon (piano), Justine Pomerleau-Turcotte (piano) et Marc Larouche (piano), et à 16h, pour les élèves de Carey Lévesque (violon et alto).

Les participants à des cours de musique d’ensemble seront également en vedette. Le 29 mai, à l’Église de Notre-Dame-du-Portage, à 15h, toute la population est invitée à venir entendre l’Orchestre de chambre du Littoral, sous la direction de Carey Lévesque, ainsi que la Chorale interculturelle, sous la direction d’Émilie Lévesque. Finalement, le 31 mai à 19h30, il sera possible d’entendre les participants de l’ensemble de percussions du projet Espace Transition.

La saison 2021-2022 du Club des Mélomanes tire également à sa fin. La dernière conférence, intitulée «Classique ou pop, question d’étiquette!» sera présentée par Laura Trottier, doctorante en sociologie, le 1er juin à 19h. Cet atelier est le prélude idéal au concert du quatuor Esca, qui sera présenté au Centre culturel Berger le samedi 4 juin à 20h.

Plus de renseignements sont accessibles au 418-862-9532, poste 201, ou sur le site www.emacrdl.com.