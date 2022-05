Consultation publique sur les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels

Du 16 mai au 9 juin 2022, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à s'exprimer sur les secteurs d'intervention potentiels des plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) des unités d'aménagement 011-71 et 012-72, situées sur le territoire public du Bas-Saint-Laurent.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt publique. À cet égard, des plans d'aménagement forestier intégré indiquent, d'une part, les secteurs où pourrait être effectué de la récolte de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. D'autre part, ils indiquent également les chemins et les infrastructures qui pourraient être construits ou améliorés pour accéder à ces secteurs d'intervention potentiels.

Le Ministère souhaite connaître les préoccupations des utilisateurs de la forêt en lien avec les activités forestières planifiées. Les citoyens peuvent prendre connaissance des travaux prévus en consultant le site Web du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et transmettre leurs commentaires, à l'aide du formulaire en ligne, au plus tard le jeudi 9 juin 2022.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour fournir des explications sur les travaux et répondre aux questions et aux préoccupations de la population. Les bureaux du Ministère étant fermés à la clientèle en raison de la pandémie de COVID-19, les personnes qui n'ont pas accès à un service Internet ou qui désirent obtenir plus d'informations peuvent laisser un message vocal aux bureaux du Ministère en région : Bureau de Rivière-du-Loup – Tél. : 418 862-8213, poste 0

Des représentants et représentantes du Ministère répondront aux messages vocaux dans un délai de deux jours ouvrables.

La présente consultation a pour but de recueillir les commentaires concernant la planification forestière proposée. Elle ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.