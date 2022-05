Le Congrès annuel de la Fédération des Villages-relais du Québec se déroule à Dégelis

La Fédération des Villages-relais du Québec annonce la tenue de la 11e édition de son Congrès annuel, du 25 au 27 mai prochain à Dégelis. Une cinquantaine de personnes provenant des quatre coins du Québec et de la France sont attendues pour cet événement qui se tiendra sous la thématique «Se mobiliser pour rayonner!».

Cette activité s’agit d’un moment privilégié pour les membres de faire le bilan des projets réalisés, de partager leurs préoccupations et leurs bons coups, ainsi que d’échanger sur le potentiel de développement du réseau des Villages-relais. Outre la tenue de l’assemblée générale annuelle, Robert Savoie, maire de Saint-Valérien, ainsi que Marie-Ève Arbour, présidente de Visages régionaux, viendront partager leurs expertises sur la revitalisation des municipalités et le marketing territorial.

De plus, la délégation de la Fédération française des Villages étapes sera accueillie dans le cadre du projet de mise en commun des meilleures pratiques pour un développement économique et touristique durable, qui est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, puis le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française et de la Commission permanente de coopération franco-québécoise.

Gilbert Simard, président sortant de la Fédération des Villages-relais du Québec, est très fier de tenir l’événement dans la belle communauté de Dégelis : «C’est toujours très intéressant et inspirant de rencontrer les Villages-relais membres et de pouvoir constater à quel point le milieu rural est dynamique et innovant.»

Quant au maire de la Ville de Dégelis, Gustave Pelletier, il ajoute que «c’est avec un immense plaisir que Dégelis, ville d’accueil au Témiscouata tiendra le rendez-vous annuel de la Fédération des Villages-relais du Québec.»

Ce sera aussi l’occasion de tenir le Gala des Prix Inspiration qui aura lieu le jeudi 26 mai à la Salle Desjardins de Dégelis. Lors de cette célébration seront dévoilés les lauréats de ce concours, organisé par la Fédération des Villages-relais en collaboration avec le ministère des Transports (MTQ) qui vient récompenser les municipalités et les commerces ayant réalisé des projets structurants qui témoignent de la vitalité des régions.