Travaux d’asphaltage sur l’autoroute 85 à Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la réalisation de travaux d’asphaltage, du 16 mai au 29 juillet 2022, sur une portion de l’autoroute 85 dans les secteurs de Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (tronçons 2 et 3). Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute (Claude-Béchard).



À compter du mardi 17 mai à midi, les usagers qui circulent sur la chaussée ouest, en direction sud, seront redirigés vers la chaussée est au kilomètre 85. À partir de cet endroit, la circulation s’effectuera à contresens. Aucun autre changement quant à la configuration de la circulation n’est prévu pendant cette intervention.



Par ailleurs, des travaux d’asphaltage sont également prévus sur le chemin de Rivière-Verte, à Saint-Antonin. Ils auront lieu sur une distance d’environ 3 km, au sud de la route de la Station. Les opérations doivent débuter le mardi 17 mai, pour une période d’environ trois semaines. La circulation durant la journée s’effectuera en alternance dans ce secteur. Des signaleurs seront présents pour assurer la sécurité des déplacements.



Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.