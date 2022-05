Loterie annuelle de la Fondation de la Maison Desjardins fait un gagnant

C’est le 6 avril que le tirage de la Loterie annuelle de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB a eu lieu. Le gagnant de cette 11e présentation, Denis Tremblay de Saint-Jean-de-Dieu a reçu le chèque de 25 000 $ ce jeudi 12 mai. M. Tremblay dont le numéro du billet était le 0408, a choisi de faire affaires avec le concessionnaire participant, Rivière-du-Loup Toyota.

Le conseil de la Fondation félicite M. Tremblay et remercie encore, les caisses Desjardins du KRTB, les 13 concessionnaires participants, l’entreprise JS Lévesque et toute la population. La 11e édition a été un succès malgré les conditions liées à la COVID et aura permis de remettre 40 000$ net dans les coffres de la Fondation pour assurer la pérennité de la Maison Desjardins.

La loterie annuelle sera de retour dès l'an prochain.