Une première grande consultation auprès des femmes au Kamouraska

L’ensemble des femmes du Kamouraska sont invitées à participer à la 1ère grande consultation en ligne initiée par le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska. Cette consultation permettra de connaître les réalités et les besoins des femmes en lien avec les sphères suivantes : professionnelle, familiale, vie quotidienne, implication citoyenne ainsi que de la santé et du bien-être.

La consultation est disponible en se rendant sur le site internet du Centre-Femmes La Passerelle à www.lapasserelledukamouraska.org jusqu’au 10 juin 2022. Elle prend entre 20 à 40 minutes à remplir, elle est confidentielle et anonyme. Les réponses collectées permettront au Centre-Femmes La Passerelle de mieux répondre aux besoins des femmes du Kamouraska en adaptant son offre de service et en soutenant les projets et partenaires locaux qui œuvrent dans les domaines touchant les femmes. Les femmes désirant être accompagnées pour remplir la consultation peuvent venir aux trois séances offertes les 20 mai à 10h, 24 mai à 13 h 30 et le 2 juin à 13 h 30 au Centre-Femmes La Passerelle au 710 rue Taché à Saint-Pascal.

«On s’adresse à toutes les femmes, soit à la moitié de la population du Kamouraska. Qu’elles soient étudiantes, avec ou sans enfants, professionnelles ou sans emploi, retraitées, immigrantes, c’est important pour nous de savoir ce que ces femmes vivent et ce à quoi elles aspirent. À ma connaissance, c’est la 1ère fois qu’une telle consultation de cette ampleur circule au Kamouraska», mentionne la coordonnatrice du Centre-Femmes La Passerelle, Pascale Dumont-Bédard.

Pour réaliser ce projet de consultation, Le Centre-Femmes La Passerelle a retenu les services de la consultante Virginie Guibert de l’entreprise Faire ensemble autrement pour son expertise en consultation publique et en sociologie.

Rappelons que Le Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska est une ressource locale, gérée par et pour des femmes. C’est un lieu d’appartenance et de transition qui offre à toutes les femmes du Kamouraska de tout âge, une alternative à leur isolement ainsi qu’un réseau d’éducation et d’action. Les locaux sont situés au 710, rue Taché à Saint-Pascal. Il est possible de joindre le Centre-Femmes La Passerelle au 418-492-1449 ou par courriel à l’adresse [email protected]