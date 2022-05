La Course lumineuse : une invitation à venir vous amuser

COSMOSS les Basques, partenaire de la première édition du Grand Défi des Basques, invite la population à venir courir et marcher avec les participants du GDPL de l’École secondaire de Trois-Pistoles dans les rues de la Ville de Trois-Pistoles, le vendredi 3 juin prochain. Différents trajets seront offerts aux coureurs et marcheurs, soit un parcours de 1 km, 2,5 km ou un 5 km.

Afin d'ajouter une touche de folie à cette activité, ils invitent la population à se parer de vêtements de couleurs vives et d’accessoires lumineux. C’est le temps de sortir ses vêtements fluos des années 80! Ils invitent aussi les organismes à se former des groupes de marcheurs ou coureurs pour cet événement, puis à venir partager leur joie avec les élèves qui se sont entrainés toute l’année pour cette grande fin de semaine de course.

Une ambiance festive accueillera les coureurs et marcheurs au Parc de l’Église de Trois-Pistoles dès 20 h. Le signal de départ sera donné à 20 h 30 et la fête se poursuivra au même endroit par la suite.

Le Course lumineuse s’inscrit dans les activités visant à souligner le 325ème de la Ville de Trois-Pistoles. Toutes les familles sont chaleureusement invitées à prendre part à la fête.