Les pires routes 2022 : il reste 15 jours pour voter!

À mi-campagne, déjà des milliers de votes ont été comptabilisés en vue d'établir le palmarès 2022 des 10 pires routes de la province. Si la tendance se maintient, chaque vote de Gatineau, de Saint-Isidore ou de Sainte-Brigitte-de-Laval pourra faire la différence d'ici le 26 mai prochain, date de clôture du vote lancé par CAA-Québec.

Les gens sont invités à voter pour que tous les usagers de la route, piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes aient accès à un réseau routier efficace et sécuritaire en insistant auprès des décideurs sur l’importance d’un bon entretien des voies de circulation en général. Il est possible de voter à l’adresse piresroutes.com.

«Le palmarès Les pires routes est justement un très bon outil pour les citoyens afin d’attirer l’attention des dirigeants sur le piètre état de certaines routes et même de possibles tronçons dangereux à travers la province», souligne Sophie Gagnon, vice-présidente affaires publiques et sécurité routière de CAA-Québec.

Rappelons que CAA-Québec s’engage à transmettre un avis aux autorités responsables des routes figurant au top 10. Dans quelques mois, l’organisme en assurera le suivi afin de communiquer au public quelles actions ont été prises pour améliorer ces routes dangereuses.

LE QUÉBEC PRÉSENTE LES PIRES ROUTES AU PAYS

Pourquoi le réseau routier du Québec semble-il plus abîmé que dans les autres provinces? Utilise-t-on les bons matériaux pour nos routes? Qu’est-ce qui cause autant de dommages aux routes? Investit-on assez dans le réseau routier au Québec? CAA-Québec a interrogé deux spécialistes qui ont fait le point sur ces questions que l’on se pose chaque année à l’arrivée du printemps.

Alan Carter, professeur responsable du Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux (LCMB) de l’École de technologie supérieure (ÉTS), et Guy Doré, professeur titulaire à la Faculté de génie civil de l’Université Laval ont fait le point sur ces enjeux importants de notre réseau routier. Également, le ministère du Transport du Québec (MTQ) a commenté les réponses des experts en y ajoutant quelques précisions. Il est possible de découvrir l’intégralité de leurs constats en consultant la page CAA-Québec dédiée aux pires routes.

VOTEZ ET GAGNEZ

Une participation par vote admissible à la campagne Les pires routes donne la chance de gagner l’un des 10 prix suivants :

Un jeu de quatre pneus de marque Pirelli d’une valeur maximale de 1 000 $ ;

L’une des deux cartes-cadeaux de 50 $ échangeable dans les succursales Couche-Tard ;

L’une des deux cartes-cadeaux de 100 $ échangeable dans l’un de nos garages recommandés CAA-Québec ;

Une adhésion CAA Plus d’une valeur de 157 $ ;

L’un des quatre chargeurs intelligents pour voiture d’une valeur approximative de 50 $.

