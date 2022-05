Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup continuera d’offrir le service pour plus de la moitié de sa clientèle

À la suite de plusieurs étapes de négociation, amorcées en février en vue du renouvellement des contrats du transport scolaire du midi qui se termineront le 30 juin 2022, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a réussi à parapher des ententes pour plus de la moitié de sa clientèle. Cela constitue neuf écoles pour lesquelles le service de transport scolaire du midi pour l’année scolaire 2022-2023 sera maintenu, et ce, au coût de 500 $.

Ces parcours pourront continuer d’opérer en raison du nombre important d’élèves actuellement inscrits à ce service. Les écoles concernées sont les suivantes : École Lanouette (Saint-Antonin), École Saint-Modeste, École internationale Saint-François-Xavier (Rivière-du-Loup), Écoles La Croisée I et II (Rivière-du-Loup), Écoles Roy et Joly (Rivière-du-Loup), École Sacré-Cœur (La Pocatière) et École de la Pruchière (Saint-Pacôme).

Soulignons que certains circuits pourraient être annulés si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant à la fin de la période d’inscription.

Pour les autres écoles, l’offre finale des transporteurs se traduit par une augmentation de 500 % du coût de l’année 2021-2022, augmentation découlant principalement du prix de l’essence et de l’inflation. Devant ce constat, le conseil d’administration du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup n’a eu d’autre choix que de conclure qu’avec un tel tarif, il sera impossible d’offrir à un coût raisonnable le service du transport scolaire du midi pour l’année scolaire 2022-2023 pour l’ensemble de ses écoles. Le tarif aurait été de plus de 2 000 $ par élève, et ce, même si le nombre d’utilisateurs demeure identique.

Rappelons que le centre de services scolaire ne reçoit aucune aide pour offrir le service de transport scolaire du midi. Selon la Loi sur l’instruction publique, ce service doit s’autofinancer. Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup était l’un des derniers centres de services scolaires au Bas-Saint-Laurent à offrir le service du transport scolaire du midi sur l’ensemble de son territoire.

Dans les écoles où le service de transport du midi ne sera plus offert, les parents pourront inscrire leur enfant au service de garde en milieu scolaire. Une communication leur a été transmise en ce sens.