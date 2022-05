Plus de 244 possibilités d’emploi offertes aux jeunes de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup

Le député Bernard Généreux annonce que plus de 244 possibilités d’emplois sont maintenant offertes aux personnes de 15 à 30 ans de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, dans le cadre du programme Emplois d’été Canada (EEC), ce qui équivaut à près de 843 492$.

Les pertes d’emplois causées par la pandémie ont durement touché les citoyen.ne.s partout au pays, notamment ceux et celles qui rencontrent des obstacles à l’emploi. Reconnaissant que leur énergie et leur talent constituent un puissant moteur de relance économique, ce programme offre un intéressant maillage entre employeurs et les candidats pour les aider à trouver de la main-d’œuvre d’une part et des emplois intéressants et de qualité d’autre part.



«Je suis fier des jeunes gens de la circonscription qui ont dû relever de nombreux défis au cours des deux dernières années. Je sais que cela n’a pas été facile, et beaucoup de ceux-ci ont hâte de reprendre le cours de leur vie. Grâce au programme Emplois d’été Canada, 244 d’entre eux obtiendront une précieuse expérience professionnelle cet été, ce qui leur permettra d’acquérir les compétences de base nécessaires pour étoffer leur curriculum vitae et les aider à gravir les échelons de la carrière choisie. Je ne peux pas imaginer un investissement plus utile», indique Bernard Généreux.

Il est possible de trouver de nouvelles possibilités d’emploi sur le site guichetemplois.gc.ca/jeunesse et sur l’Application mobile du Guichet-Emplois. Plus de 140 000 postes pour les personnes de 15 à 30 ans sont maintenant disponibles dans le cadre du programme à travers le pays.

Emplois d’été Canada donne cette année la priorité aux projets soutenant les jeunes ayant décroché du secondaire, sans emploi, ni aux études, ainsi qu’aux groupes racisés et ceux en situation de handicap. En donnant à l’ensemble d’entre eux des chances égales de développer leurs compétences, Emplois d’été Canada les aide à réussir sur le marché du travail. Au niveau local, les priorités suivantes ont été ciblées : le tourisme régional, les organisations sans but lucratif, les petites entreprises et les secteurs de la foresterie, de l’agriculture, de la chasse, de la pêche ainsi que de la petite enfance.

«Emplois d’été Canada soutient l’incroyable talent et le leadership des 15 à 30 ans qui sont déjà au cœur du changement. Il ne fait aucun doute que les résultats sont là, lorsqu’on leur donne les bons outils pour réussir», conclut Bernard Généreux.