Le Cégep de Rivière-du-Loup dévoile les lauréats de son 47e gala des réussites

Lors d’une soirée attendue qui a eu lieu hier, le 4 mai, au Centre Culturel Berger, le Cégep de Rivière-du-Loup a dévoilé les lauréates et lauréats de son 47e Gala des réussites. Au total, 35 bourses ont été remises à des étudiantes et des étudiants finissants du Cégep qui se sont distingués par leurs résultats scolaires, leur engagement et leur persévérance.

L’évènement qui effectuait un retour en présence après deux éditions virtuelles, était présenté par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup et se tenait sous la présidence d’honneur de madame Sylvie Vignet, ex-mairesse de Rivière-du-Loup et diplômée du Service de la formation continue du Cégep.



BOURSE EXCELLENCE

Sara-Ève Dubé, originaire de Rivière-du-Loup et étudiante en Soins infirmiers, a mis la main sur la plus prestigieuse bourse de la soirée, la bourse Excellence, remise par la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup et duBreton. Cette bourse est destinée à une étudiante ou un étudiant qui possède un excellent dossier scolaire, une bonne maitrise du français parlé et écrit, qui s'est engagé dans son programme et dans les activités parascolaires et qui a fait preuve de leadership.



Sara-Ève a fait preuve d’engagement et de rigueur dans ses études. Elle n’a jamais hésité à aider ses collègues en stage et le personnel qu’elle côtoyait. Après la première année de ses études, l’étudiante a été préposée aux bénéficiaires au Centre d'hébergement De Chauffailles, expérience qui lui a permis de développer une meilleure confiance en elle et de faciliter les approches avec les patients. Elle a par la suite exercé le rôle d’externe en soins infirmiers sur le département de chirurgie au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.



«J’ai toujours été attirée vers le domaine de la santé. Même au secondaire, j’aimais déjà apprendre sur le corps humain. La profession d’infirmière en est une extrêmement humaine et c’est quelque chose qui m’a poussé à m’inscrire en Soins infirmiers au Cégep de Rivière-du-Loup», mentionne l’étudiante. Pendant ses trois années collégiales, Sara-Ève a également fait partie de l’équipe de soccer des Portageuses. L’étudiante souhaite poursuivre ses études au programme de baccalauréat en sciences infirmières à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).



BOURSE RÉUSSITE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Originaire de Matane, Rose Gagnon-Yelle est récipiendaire de la bourse Réussite et engagement communautaire, de la Fondation des œuvres du Foyer de Rivière-du-Loup. L’étudiante en Sciences de la nature s’est distinguée tout au long de son impressionnant parcours collégial. En effet, elle compte de multiples engagements dans divers projets socioculturels et parascolaires, notamment dans la Section Spéciale Socio, l’animation de Cégeps en spectacle et de la Nuit de l’Interdit, le Groupe d’action et de concertation en environnement (GACE), le Comité Diversité, le Marathon d'écriture intercollégial, le Centre d’entrainement en français (CEF) et le Jumelage interculturel.



« Avec le recul, je constate que le Cégep est un lieu de rencontre, des autres comme de soi-même. J'ai envie d'apprendre des gens que je côtoie, de partager également mes connaissances et de faire évoluer les questions qui peuvent circuler dans ma tête et dans la société. J’aimerais apporter une valeur ajoutée à mon environnement en devenant un acteur de changement et le Cégep m'a donné les outils pour entrer dans la société adulte avec plus de préparation et de bienveillance » précise la lauréate. Rose aimerait poursuivre ses études à l'université en création littéraire.



MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires, tous programmes confondus, Jason Bernier, originaire de Témiscouata-sur-le-Lac et finissant en Sciences de la nature, a reçu la Médaille académique du Gouverneur général du Canada remise par la Chancellerie du gouvernement du Canada, de concert avec la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. Avec une moyenne qui frôle la perfection, Jason s’est engagé dans une multitude d’activités étudiantes et communautaires. Parmi ses nombreuses implications, l’étudiant a été membre du Comité Écolo de la 56e Finale des Jeux du Québec, secrétaire de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup (AGECRLi), coprésident du conseil de Sciences de la nature, en plus de s’impliquer à la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB en tant que bénévole aux soins et en offrant du soutien aux personnes qui y résident et à leurs proches.



« Dans le futur, mon souhait est d'être heureux dans ce que je fais, mais surtout de toujours me dépasser et m'améliorer afin de devenir une meilleure version de moi-même » souligne l’étudiant passionné de sciences. Jason souhaite poursuivre ses études à l'université dans le domaine de la santé. Il considère notamment la médecine ou la médecine dentaire.



ATHLÈTE FÉMININE PAR EXCELLENCE

Native de Maria, Noémie Boudreau-Diotte a reçu la bourse Athlète féminine par excellence offerte par la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. L’étudiante en Sciences de la nature, qui évolue comme capitaine au sein de l’équipe de volleyball D2 des Portageuses, est également une adepte de soccer, cheerleading et crosscountry. Au secondaire, Noémie a fait ses débuts en volleyball à la position d’attaquante dès l’arrivée de ce sport dans son école. Son choix de cégep n’a pas été fait au hasard; Noémie souhaitait ouvrir ses horizons tout en poursuivant la pratique du volleyball de compétition au collégial. Sa décision s’est alors arrêtée sur le Cégep de Rivière-du-Loup. Depuis son arrivée au Cégep, l’étudiante-athlète a connu une brillante évolution dans son développement sportif et inspire ses coéquipières par ses techniques, son système de jeu et son leadership. Lors du dernier Gala des Portageurs, elle a été nommée meilleure joueuse du club. L’étudiante, qui souhaite poursuivre ses études en kinésiologie, a récemment été invitée au camp d’entrainement du Rouge et Or de l’Université Laval.



ATHLÈTE MASCULIN PAR EXCELLENCE

Présentée par Les Restaurants Dubillard McDonald's, la bourse Athlète masculin par excellence a été décernée à Cédric Docquier, étudiant en Soins infirmiers. Originaire de Belgique, Cédric occupe la position de pivot au sein de l’équipe de basketball D3 des Portageurs qui a d’ailleurs atteint les quarts de finale en séries lors de la saison 2021-2022. Il est reconnu pour sa préparation physique exemplaire avant les parties, lui qui pratique ce sport depuis près de 25 années. L’athlète, qui s’entraine également au triathlon, aime découvrir, parler aux gens et explorer d’autres cultures. Il s’implique d’ailleurs comme membre du conseil d’administration du Club de vélo Randoloup.



PRIX HERCULE

Présenté par Premier Tech, le prix multidisciplinaire Hercule récompense une étudiante ou un étudiant en dernière session de son programme qui a vaincu des difficultés au début de ses études, mais qui a bien su se reprendre. Il a été décerné à Steacy Moreau, étudiante en Soins infirmiers. Native de Saint-Germain-de-Kamouraska, Steacy s’est illustrée par la constance et la qualité de son effort, de son progrès et de son succès.



Le Cégep de Rivière-du-Loup tient à féliciter toutes les lauréates et tous les lauréats de cette 47e édition. Les photos seront disponibles sur le site web du Cégep à l’adresse www.cegeprdl.ca/gala.