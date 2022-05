Aide financière de plus de 660 000 $ pour soutenir quatre parcs du Bas-Saint-Laurent

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, a annoncé le 29 mars l’attribution d’une aide gouvernementale de 660 784 $ à quatre parcs régionaux afin de développer, entre autres, leur offre d’activités et leurs infrastructures touristiques.

Cette somme est accordée à la suite du premier appel de projets du Programme de développement de l’offre touristique des parcs régionaux du ministère du Tourisme, dont la gestion a été confiée à l’Association des parcs régionaux du Québec.

Au Bas-Saint-Laurent, un montant de 250 000 $ a été accordé à TERFA pour son projet d’acquisition de cinq yourtes et de 13 prêts à camper, afin d’offrir un nouveau concept d’hébergement touristique quatre saisons. La Société Duvetnor bénéficie d’une somme de 116 675 $ pour la construction d’un chalet locatif sur l’île aux Lièvres. De plus, un montant de 149 000 $ a été accordé au Parc côtier Kiskotuk pour la construction de deux chalets perchés quatre saisons. Le Parc régional de la rivière Mitis a obtenu 145 019 $ pour réaliser son projet d’aménagement d’un bloc sanitaire et l’ajout de quatre prêts à camper.

«Les programmes comme celui-ci aident les parcs régionaux à offrir un milieu propice pour l’observation de la nature et les activités de plein air de façon responsable, tout en protégeant notre environnement. L’apport des parcs régionaux dans l’offre touristique est considérable et nous devons nous assurer qu’ils puissent continuer d’opérer, de développer de nouveaux services et d’entretenir leurs installations», a commenté l’équipe du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif.

La ministre Caroline Proulx a également annoncé un investissement supplémentaire de 6 M$ destiné à ce programme de développement de l’offre touristique sur quatre saisons.