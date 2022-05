Rivière-du-Loup divulgue son plan d’action 2022 en matière d’accessibilité

La Ville de Rivière-du-Loup a récemment adopté le bilan 2021 de ses réalisations en matière d’accessibilité universelle, de même que son plan d’action 2022. Cette introspection annuelle permet de cheminer sans relâche vers une meilleure intégration professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap, en fixant chaque fois de nouveaux jalons et objectifs d’intervention.

Toujours soucieuse d’offrir le meilleur service possible à l’ensemble des citoyens, la Ville évalue chaque année les moyens mis de l’avant dans son plan d’action et analyse les résultats selon les objectifs fixés. Parmi les réalisations effectuées en 2021, se retrouvent les actions réalisées pour rendre accessibles les bâtiments municipaux dont la Bibliothèque Françoise-Bédard - qui verra son achèvement au cours de l’année 2022 - et le Stade de la Cité des jeunes, où un nouvel ascenseur permet désormais d’accéder au 2e étage des gradins et aux vestiaires du sous-sol.

De plus, une conseillère à l’intégration au sein de l’équipe des camps de jour municipaux a été embauchée à la suite d’un projet pilote qui a fait ses preuves l’année dernière et qui devient dès cette année une mesure récurrente. La ressource intervient en appui aux accompagnateurs spécialisés et fait également le lien avec les parents. Sa présence permet d’effectuer des actions plus ciblées pour chaque enfant concerné.

«Au-delà de l’obligation légale comprise dans la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées, ce plan représente un outil de planification précieux qui rassemble différentes mesures à privilégier. Il propose des actions concrètes, porteuses et réfléchies, visant une meilleure participation sociale des personnes vivant avec des limitations.», soutient le maire de Mario Bastille.

La conseillère responsable du comité de suivi du Plan d’action pour l’intégration des personnes handicapées, Edith Samson, souligne que pour la prochaine année, la Ville portera une attention particulière aux réalisations liées à l’accessibilité des lieux et édifices publics.

Dans les actions ciblées par le plan 2022 sont prévues l’élaboration d’une campagne de visibilité pour faire connaître les organismes locaux dédiés à l’intégration des personnes handicapées, puis un meilleur accès aux infrastructures municipales. La mise en place d’une campagne d’information pour faire connaître le registre d’inscription volontaire « Action secours adaptés aux personnes vivant avec des limitations temporaires ou permanentes et leurs proches » est également envisagée.

«Tous ensemble, nous pouvons faire en sorte que les actions proposées puissent se réaliser, alors que les retombées qu’elles génèrent sont extrêmement importantes pour les personnes handicapées elles-mêmes, mais aussi pour l’ensemble de notre communauté. N’oublions pas que chaque mesure favorisant l’accessibilité universelle profite à l’ensemble, alors qu’elle ouvre la voie aussi pour les familles et leurs enfants dans une poussette, les aînés, etc.», affirme la responsable de la mise en oeuvre du plan d’action, Valérie Gauthier.

Les citoyens qui souhaitent en apprendre davantage sur les actions passées et celles à venir peuvent consulter les documents disponibles en ligne sur le site de la Ville, au VilleRDL.ca sous Services puis Accessibilité universelle.