Mathieu Rivest remporte le prix Maitre d’œuvre 2022 de l’Association des camps du Québec

Le directeur du Camp musical St-Alexandre, Mathieu Rivest, a gagné le 28 avril le prix Maitre d’œuvre 2022 lors de la remise des prix Distinction de l’industrie des camps du Québec.

Selon l’organisation, le prix Maitre d’œuvre lui a été remis «pour son expertise musicale en tant que gestionnaire culturel et directeur du Camp musical St-Alexandre qu’il a su positionner à titre de pôle culturel d’envergure dans la région, au Québec et au-delà des frontières canadiennes.»

Mathieu Rivest se dit fier que l’Association des camps du Québec reconnaisse les camps ayant des volets spécialisés, comme le Camp musical St-Alexandre, pour lequel il travaille depuis 26 ans.

«Après une période de pandémie de deux ans, le travail de gestionnaire de camp a subi de nombreux changements. Nous avons fait, défait, adapté selon les mesures sanitaires. Il a fallu se réinventer et recevoir ce prix, c’est une belle tape dans le dos qui arrive à point après des années de travail intense», indique M. Rivest.

Mathieu Rivest travaille comme professeur au Camp musical St-Alexandre depuis 1995. Rappelons que le Camp musical St-Alexandre célèbrera cette année son 50e anniversaire. Les projets internationaux reprendront sous peu et les résultats des dernières années de transformation seront dévoilés au public prochainement.

L’Association des camps du Québec compte 385 membres organismes à but non lucratif, organisations municipales et privées qui opèrent 691 sites accueillant plus de 300 000 campeurs chaque année.