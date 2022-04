300 bénévoles reconnus par la Ville de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup recevait, ce dimanche 24 avril, pas moins de 300 bénévoles louperivois pour un déjeuner tenu en leur honneur, à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole. Des citoyens oeuvrant parmi plus de 50 organisations des secteurs culturel, sportif et communautaire étaient présent à l’activité.

La Ville souhaitait ainsi souligner le travail des citoyens qui évoluent avec passion dans le cercle du bénévolat louperivois et les en remercier. « Sans la présence et l’apport des bénévoles au cœur de nos organisations, les activités proposées à la population de Rivière-du-Loup ne seraient pas d’une aussi grande qualité ni aussi diversifiées. », souligne le maire Mario Bastille.

L’activité ouvrait les festivités de la Semaine de l’action bénévole, qui se déroule partout au Québec du 24 au 30 avril sous le thème : Bénévoler change la vie ! En plus d’être une source de plaisir et un facteur de joie, le bénévolat peut également avoir un impact très positif sur le bien-être physique et psychologique des personnes qui donnent du temps à la communauté.