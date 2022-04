Sylvie Vignet sera la présidente d’honneur du 47e Gala des réussites du Cégep de Rivière-du-Loup

Le mercredi 4 mai 2022, dès 19 h 30 au Centre Culturel Berger, le Cégep de Rivière-du-Loup tiendra son 47e Gala des réussites, évènement attendu qui marquera la fin imminente du parcours collégial pour plusieurs étudiantes et étudiants.

À cette occasion, le Cégep célèbrera ses finissantes et finissants en leur remettant plusieurs bourses afin de souligner leurs réussites individuelles, leurs performances scolaires, leurs résultats sportifs, leur persévérance et leur implication dans la communauté collégiale.



Cette année, le Cégep pourra compter sur une présidente d'honneur bien connue dans le milieu louperivois par ses multiples implications dans les milieux des affaires, de l’éducation et de la politique municipale. En effet, madame Sylvie Vignet, ex-mairesse de Rivière-du-Loup et diplômée du Service de la formation continue en Gestion financière informatisée, a accepté avec fierté ce rôle et s’adressera aux étudiantes et étudiants présents sur place qui débuteront prochainement leur vie professionnelle ou qui poursuivront des études universitaires.



En 1987, après l’obtention de son attestation d’études collégiales au Cégep de Rivière-du-Loup où elle se démarque par l’excellence de son dossier académique, Sylvie Vignet occupe pendant 30 ans le rôle de contrôleuse financière chez Rivière-du-Loup Toyota. De 2000 à 2003, elle assure la fonction de présidente du Conseil d’administration du Cégep de Rivière-du-Loup. Peu de temps après, en 2005, elle débute son implication sur la scène politique à titre de conseillère municipale à Rivière-du-Loup, avant d’être élue, en 2017, mairesse pour un mandat de quatre ans. Depuis 2021, madame Vignet effectue un retour aux sources, chez Rivière-du-Loup Toyota, à titre de directrice générale et copropriétaire.



Annuellement, par le biais de sa présidente ou de son président d’honneur, le Cégep souhaite rendre hommage à ses futurs diplômées et diplômés tout en mettant en lumière les multiples possibilités, la diversité de parcours et de domaines qu’offre le milieu collégial. Représenté par l’une de ses diplômées lors de cette 47e édition, le Service de la formation continue fait partie intégrante du Cégep de Rivière-du-Loup et enrichit, met à jour et reconnait la pratique professionnelle d’un grand nombre d’adultes présents sur le marché du travail.



La soirée sera animée par Katy-Ève Côté, enseignante de littérature, et par Émile-Olivier Desgens du Service des communications du Cégep. L’entrée est gratuite et les parents, amis et membres du personnel sont les bienvenus.