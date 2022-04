Une nouvelle activité-bénéfice pour la Fondation du Collège Notre-Dame 

La Fondation du Collège Notre-Dame dévoile une nouvelle activité-bénéfice : la «Dégustation Notre-Dame» Bérubé GM. La grande première est prévue le jeudi 26 mai, dès 18 h, à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup.

Sous le thème «In Vino Meritas», jeu de mots en référence à la réussite des élèves, l’évènement proposera la dégustation de six vins d’importation privée en accord avec trois services de mets préparés par le chef des cuisines de l’Auberge de la Pointe. Les vins seront sélectionnés par le sommelier Yannick Beaulieu.

La coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation, Geneviève Joncas, précise : «Il s’agit d’une première édition dont nous souhaitons faire une tradition durable. Le nombre de convives est limité à 100 personnes afin de maximiser la qualité et la personnalisation de cette activité. L’évènement devient une occasion supplémentaire en or, dans la région, pour apprécier des vins et accords mets-vins différents. Nous comptons en faire une rencontre à la fois distinctive et conviviale.»

Les profits générés par la «Dégustation Notre-Dame» Bérubé GM seront entièrement versés à la Fondation du Collège. Cent billets sont mis en circulation au prix de 150 $ chacun, payable par chèque ou en argent comptant seulement. Les personnes intéressées peuvent se les procurer directement au Collège Notre-Dame ou auprès des membres du comité organisateur de l’évènement : Sylvette Lemieux, Mylène Beauregard et Louis-Charles Lévesque.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus en joignant Geneviève Joncas au 418 862-8257 ou à l’adresse [email protected]