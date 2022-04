Amélie Dionne serait candidate pour la CAQ

Selon toute vraisemblance, Amélie Dionne, actuellement attachée de presse pour la ministre du Tourisme Caroline Proulx, sera candidate pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata aux prochaines élections provinciales qui auront lieu cet automne.

Le premier ministre du Québec, François Legault devrait confirmer la candidature de Mme Dionne jeudi, alors qu'il sera de passage à Rivière-du-Loup. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue pour annoncer le ou la candidate aux prochaines élections.

Rappelons que le député sortant dans la circonscription, Denis Tardif, a confirmé vendredi qu'il ne briguerait pas les suffrages cet automne. Ce dernier est en arrêt maladie depuis plusieurs mois.

AMÉLIE DIONNE

Mme Dionne n'est pas ce qu'on peut qualifier de nouvelle venue en politique. Fille de l'ex-maire de Saint-Patrice, Jean-Guy Dionne, elle a été conseillère à la Ville de Rivière-du-Loup. En mars 2012, elle a été nommée commissaire aux États généraux sur la souveraineté. En mai 2013, Amélie Dionne confirmait sa candidature à la mairie de Rivière-du-Loup. Elle s'était inclinée par 836 voix face à Gaétan Gamache.

En 2018, Mme Dionne s'est jointe à l'équipe de Denis Tardif avant de migrer dans l'équipe de Marie-Eve Proulx qui était alors ministre. Lorsque cette dernière a perdu son titre de ministre, Amélie Dionne a rejoint l'équipe de la ministre Caroline Proulx. Elle est aussi la soeur de Manuel Dionne, directeur des relations médias du premier ministre François Legault.

Sur le plan professionnel, Amélie Dionne a été coordonnatrice en communications/marketing chez Premier Tech, blogueuse et animatrice à MAtv, associée chez Amalgam-e.com, propriétaire d'Événements VIP et propriétaire du Salon de l'Habitation et du plein-air de Rivière-du-Loup.