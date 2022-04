Une première école participante dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean

En tant que coordonnateur régional du projet J’adopte un cours d’eau, volet «Des rivières surveillées, s'adapter pour l'avenir» du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E), l’OBV du fleuve Saint-Jean peut maintenant offrir ce programme de sciences citoyennes aux écoles présentes sur son territoire.

Au Témiscouata, ce sont les élèves de la classe Assistance aux spécialistes de madame Pascale Bois qui seront les premiers à prendre part au programme. «Le projet J'adopte un cours d'eau sera une activité pédagogique très enrichissante pour les élèves du CFPRO en foresterie. De plus, nous sommes fiers de nous impliquer régionalement», souligne Pascale Bois.

J’adopte un cours d’eau plonge les jeunes au service de l’eau en combinant de la théorie en classe, des sorties terrains ainsi qu’une interprétation des résultats. La santé globale du cours d’eau peut être évaluée en étudiant les communautés de poissons, la qualité de l’eau ou encore les macroinvertébrés benthiques (=les larves d’insectes qui se trouvent dans le fond des cours d’eau).

Depuis 2000, le programme J’adopte un cours d’eau c’est 60 000 participant(e)s et 269 rivières surveillées. Chaque année, l’ensemble des résultats sont vérifiés et publiés sur une carte interactive. En fonction des résultats obtenus, les participant(e)s peuvent décider de réaliser un projet concret pour répondre aux problématiques constatées et améliorer la situation.

Les élèves et les enseignants intéressés par le projet peuvent communiquer avec l'organisme.