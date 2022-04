Héritage entrepreneuriat : un accès vers du savoir exclusif 

Le milieu des affaires vous attire? Obtenir des conseils d’entrepreneurs à succès sur des sujets variés vous intéresse? C’est justement ce que propose Héritage entrepreneuriat, une nouvelle plateforme éducative gratuite développée par un groupe d’étudiants de l’Université Laval dont font partie Meggie Leclerc et Zachary Ouellet de Rivière-du-Loup.

Lancée officiellement le 28 mars dernier, Héritage entrepreneuriat est née d’une volonté de permettre à la communauté collégiale et universitaire, ainsi qu’à la population générale, d’avoir accès à du savoir exclusif de personnes influentes du monde des affaires, et ce, tout à fait gratuitement.

Inspirée de l’idée des «classes de maîtres», la plateforme propose des capsules entrepreneuriales variées et offertes par des entrepreneurs accomplis et des professionnels d’expérience. Actuellement, les personnalités d’affaires Yves Desjardins-Siciliano et Pierre Le Fevre, ainsi que le communicateur Denis François Gravel, y partagent leurs connaissances sur un sujet choisi.

«On a voulu reprendre un peu l’idée d’une ‘’master class‘’. L’objectif c’est d’apporter aux étudiants intéressés une valeur ajoutée à leur parcours académique à travers des capsules sur des sujets définis comme le financement, la communication et les relations interpersonnelles», explique Meggie Leclerc, soulignant que l’accessibilité de la plateforme la rend aussi intéressante pour tous ceux et celles «qui aimeraient se lancer en affaires et qui veulent bonifier leurs connaissances entrepreneuriales».

«On sait que c’est souvent difficile d’avoir accès à des informations comme ça et d’avoir une certaine proximité avec les dirigeants de grosses entreprises. Alors Héritage entrepreneuriat, c’est un peu ça : rendre accessible le savoir et les expériences de ces sommités québécoises», complète Zachary Ouellet, précisant que les capsules sont bonifiées par des professeurs de la faculté d’administration.

Héritage entrepreneuriat a été réalisée par le Regroupement des étudiants entrepreneurs de l’Université Laval (RÉEL), un comité étudiant joint par Meggie et Zachary, tous les deux étudiants en expertise comptable, à leur entrée à l’université.

Financé par différents partenaires, dont l’Université Laval, le projet a été démarré au printemps 2020 et s’est développé ces derniers mois à travers l’approche des gens d’affaires, le tournage des capsules avec une équipe professionnelle, les campagnes publicitaires et le lancement de la plateforme elle-même. Il s’agit d’ailleurs d’une première au Québec et à travers le Canada francophone.

«On a investi entre 10 et 15 heures par semaine là-dedans, mais c’est vraiment un projet dans lequel on croit. On a appris beaucoup à plusieurs niveaux et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de gens aussi», partage Meggie Leclerc.

«On a créé le contenu, mais on va le regarder aussi. Les capsules vont nous servir à travers notre propre cheminement scolaire», complète Zachary Ouellet.

JEAN BÉLANGER

Notons que Jean Bélanger, président et chef de la direction de l’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup, sera aussi au centre d’une formation à paraitre, lui qui fait partie du nombre des personnalités d’affaires à avoir accepté de transmettre son savoir.

M. Bélanger sera accompagné d’Albert Dang-Vu, associé et coprésident de Mirego, une entreprise qui s’est associée à Premier Tech au printemps 2021, dans le cadre d’un exercice questions-réponses.

«En venant de Rivière-du-Loup, on a amené l’idée de Premier Tech. Rapidement, on s’est rendu compte que plusieurs étudiants connaissaient l’entreprise et que certains voulaient même y travailler plus tard», mentionne d’ailleurs Meggie, soulignant que la capsule s’annonce intéressante et très inspirante.

Déjà, trois formations traitant de stratégie opérationnelle, de fusion, d’acquisition et de communication sont disponibles sur le site web du projet (www.heritageentrepreneuriat.ca/). D’autres, dont l’une avec l’ancien PDG de La Maison Simons, Peter Simons, seront partagées au cours des prochaines semaines.