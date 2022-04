Une aide de 547 000 $ pour la recherche sur les risques liés aux inondations

Le gouvernement du Québec accorde un financement totalisant 547 000 $ pour la réalisation de deux projets de recherche à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) en lien avec la prévention des risques liés aux inondations. L’aide financière gouvernementale provient du Cadre pour la prévention de sinistres et s'échelonnera jusqu’en 2025.

Les sommes versées permettront notamment de poursuivre le déploiement d’un atlas géomatique permettant d’avoir une meilleure connaissance des risques liés aux inondations à l’échelle provinciale (subvention additionnelle de 220 000 $, pour un total de 498 000 $), d’une part; et de concevoir des outils afin de déterminer les caractéristiques de tronçons de cours d’eau sujets à des obstructions qui sont susceptibles de générer des inondations (subvention de 327 000 $), d’autre part.

«Nous allons poursuivre nos actions et nos investissements pour rendre le Québec et ses citoyens plus résilients aux sinistres. Cela implique entre autres de se doter d’une meilleure connaissance relativement aux risques liés aux inondations en appuyant des projets comme ceux de l’UQAR, qui ont déjà produit d’excellents résultats à ce jour», a souligné Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

«Plusieurs MRC souhaitent améliorer leurs connaissances sur les cours d’eau susceptibles de causer des inondations. Or, pour ce faire, il faut des investissements importants et diverses ressources spécialisées. Je me réjouis de cet appui à la recherche, qui va répondre à de réels besoins en matière de gestion sécuritaire des cours d’eau au Bas-Saint-Laurent», a précisé Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent