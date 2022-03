Médaille et rubans pour les Arabesques à Matane

Six patineuses du club de patinage artistique les Arabesques de Rivière-du-Loup participaient la fin de semaine du 26 et 27 mars à la compétition Invitation Matane.

Dans le compétitif, catégorie pré-novice, Mélodie Gagnon a pris le 5e rang lors du programme court et a obtenu une médaille d’argent lors du programme libre.

Chez les Star 5, Emmy Dumont a terminé 13e. Deux patineuses participaient à la compétition en Star 3, Léa-Rose Bastille a obtenu un ruban or et Mahély Vallée s’est méritée un ruban bronze. En Star 2, Livia Murray repart avec un ruban argent et Victoria Dubillard un ruban bronze.