Plus de 2,3 M$ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier 

La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx a annoncé, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, une aide financière de plus de 2 328 529 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier du Bas-Saint-Laurent, ce lundi 28 mars.

Le soutien accordé, par MRC, se traduit comme-ci : 1 132 804 $ pour la MRC de Kamouraska, 328 725 $ pour la MRC de la Mitis, 105 000 $ pour la MRC des Basques et enfin 762 000 $ pour la MRC de Rivière-du-Loup.

Cet investissement permettra notamment la restauration de bâtiments patrimoniaux, qu’ils soient de propriété privée ou municipale. En effet, les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) participantes pourront utiliser ces fonds pour restaurer des bâtiments patrimoniaux municipaux et offrir un soutien financier direct aux propriétaires d’immeubles patrimoniaux.

«Le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier représente un levier significatif pour l’économie, le tourisme et la culture de chez nous. Il vient appuyer les efforts des citoyens, des municipalités et des MRC qui travaillent à rendre nos milieux plus beaux et à faire rayonner le dynamisme de nos régions. Au Bas-Saint-Laurent, plus de 2,3 M$ seront investis pour protéger et faire vivre notre patrimoine bâti!», a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme et du Bas-Saint-Laurent.

«La mise en valeur de notre patrimoine est très important dans le développement de nos régions. Ce programme permettra à nos différentes MRC de mieux protéger ainsi que de dynamiser le portrait touristique, historique et culturel de notre magnifique région. C’est une excellente nouvelle pour le Bas-St-Laurent!», a souligné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup—Témiscouata.

Créé en 2019 par le présent gouvernement, le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier repose sur l’approche du partage des responsabilités en matière de patrimoine culturel. Le gouvernement considère que la connaissance, la protection, la mise en valeur et la transmission du patrimoine culturel sont une responsabilité partagée entre le gouvernement, les MRC, les municipalités et les propriétaires d’immeubles possédant un intérêt patrimonial.

Depuis la création du programme, 86 M$ ont été accordés pour la restauration et la valorisation des bâtiments qui marquent l’histoire du Québec. Le gouvernement se réjouit, par ailleurs, que 80 municipalités et MRC aient adhéré au Programme, le tout, au bénéfice des tous les Québécois.