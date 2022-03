Plus de 5,4 M$ pour construire 48 logements dans Rivière-du-Loup-Témiscouata

Le bureau du député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé le jeudi 24 mars que le gouvernement du Québec octroie une somme supplémentaire de 5 409 429 $ aux projets de la Maison l’autnid, du monastère Sainte-Claire et de Domaine des Trois-Pistoles qui visent à construire 48 logements sociaux et abordables pour les personnes autistes, les familles et les personnes seules ou les aînés, faisant passer l’aide financière totale accordée à 9 324 000 $.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du dernier budget dévoilé le 22 mars dernier où 247 M$ supplémentaires ont été prévu pour permettre à des projets en habitation partout au Québec de notamment pallier à la hausse des coûts de construction. Ce dernier effort porte l’investissement gouvernemental à plus de 977 M$ depuis 2018 pour assurer la réalisation des projets qui n’ont pas pu voir le jour par manque de financement dans le programme AccèsLogis Québec.

En parallèle, le député rappelle à tous les organismes communautaires, les entreprises du secteur privé, les coopératives d’habitation et les offices d’habitation qu’un appel de projets est actuellement en cours jusqu’au 5 mai 2022 dans le cadre du nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ). Le PHAQ, qui disposait d’une première enveloppe de 200 M$, a d’ailleurs été bonifié de 100 M$ lors du plus récent budget afin d’augmenter encore plus rapidement l’offre de logements sociaux et abordables dans toutes les régions du Québec.

«Certains projets en cours de développement souffraient de la hausse des coûts de construction dans le contexte que nous connaissons et notre gouvernement tenait à leur donner un coup de pouce supplémentaire pour qu’ils puissent se concrétiser. Avec cet investissement de 5,4 M$, les organismes auront tous les leviers nécessaires pour concrétiser leur projet», a commenté par voie de communiqué le bureau du député.

«Malgré les deux ans de pandémie qui ont ajouté leur lot de défis au travail amorcé pour livrer de nouveaux logements, nous poursuivons ces efforts en bonifiant le financement du programme AccèsLogis Québec et celui du Programme d’habitation abordable Québec», a conclu Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.