Un investissement de 600 000 $ au Camping de la Plage à Témiscouata-sur-le-Lac

Le 15 mars dernier, le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a présenté un règlement d’emprunt de 600 000 $ pour la construction d’un bloc sanitaire pour le Camping de la Plage ainsi que l’installation d’un réservoir à essence pour bateaux à la marina dans le quartier Notre-Dame-du-Lac.

«On a demandé une aide financière de 100 000 $, mais on n’a pas eu de réponse actuellement. Avec ou sans subvention, on va de l’avant avec le projet», a mentionné le maire Denis Blais. «Pour le réservoir à essence, on ne peut rien changer. Pour le bloc sanitaire, ce serait peut-être possible de faire des petites modifications», a-t-il ajouté.

M. Blais a expliqué que le bloc sanitaire actuel était désuet. De plus, la Ville était en location pour l’emplacement des douches et des laveuses-sécheuses. «On avait une entente avec un propriétaire privé pour les douches et la salle de lavage. On devient plus autonome avec nos propres installations sanitaires, même chose au niveau des installations électriques», a noté le maire.

L’avis public publié dans l’édition du 16 mars du journal Info Dimanche indique que la procédure d’enregistrement en lien avec ce projet, soit la signature de registre, est prévue ce mardi 22 mars de 9 h à 19 h à l’Hôtel de Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Notons que 435 signatures sont nécessaires pour que la Ville choisisse de tenir un référendum sur le projet ou décide de retirer son règlement d’emprunt. Si ce nombre de signatures requises n’est pas atteint, le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à l’Hôtel de Ville le 22 mars à 19 h 05. Les documents peuvent être consultés au même endroit sur les heures de bureau.