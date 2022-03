Avertissement de pluie verglaçante au KRTB 

Les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles doivent s’attendre à recevoir de la pluie verglaçante entre samedi soir et dimanche matin. Les automobilistes sont ainsi invités à faire preuve de prudence, alors que les chaussées seront glacées et glissantes.

Dans une alerte publiée vers 10 h 30, Environnement Canada précise qu’un «épisode plus ou moins prolongé» de pluie verglaçante est prévue au KRTB au cours des 24 prochaines heures, ce qui causera différentes difficultés sur les routes.

«Un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionnera des accumulations de verglas», précise-t-on.

Ailleurs dans l’Est-du-Québec, des mélanges de neige, de grésil et de pluie verglaçante sont également attendus. De forts vents pourraient aussi causer de la poudrerie.

Vers 11 h 30, samedi, une lourde neige tombait sur Rivière-du-Loup. La température se trouvait alors à peine sous le point de congélation.