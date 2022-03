Plus de 440 M$ pour les routes du Bas-Saint-Laurent

Dans le but d'assurer le maintien et l'amélioration de l'état des infrastructures routières de la région du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement a confirmé des investissements de 440 234 000 $ pour les deux prochaines années, ce vendredi 18 mars.

L’annonce a été réalisée à Rimouski par la ministre du Tourisme et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel.

Au KRTB, une partie de sommes allouées se traduira par la construction de la phase 3 de l'autoroute 85 (Claude-Béchard) entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!.

Le gouvernement précise aussi que le réaménagement de la route 293 à Notre-Dame-des-Neiges, ciblé par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, «agira comme levier de la relance économique en cours au Québec».

Soulignons également qu'aucune annonce n'a encore été faite quant au prolongement de l'autoroute 20. Le projet n'est toujours pas réintroduit au sein du Plan Québécois des infrastructures (PQI). La CAQ a promis mainte fois que ce sera fait avant la fin du présent mandat.

AUTRES PROJETS

Ailleurs au Bas-Saint-Laurent, le MTQ assurera notamment la réfection du pont de la rivière Rimouski sur la route 132, la réfection du pont du ruisseau de la Vapeur sur la route 132 (à Les Méchins) et la correction de courbes et de pentes sur la route 195 Sud (à Amqui) comme projets d’envergures.

Ces dossiers font partie des 86 projets prévus pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ils permettront aux citoyennes et citoyens de bénéficier de réseaux de transport sécuritaires et de qualité. Dans le contexte actuel, ces investissements auront des retombées importantes dans la poursuite de la relance économique de l'ensemble des communautés.

«Cet engagement ferme de la part de notre gouvernement aura des retombées tangibles et positives qui profiteront à toute la collectivité bas-laurentienne, et j'en suis très heureuse. La mise en œuvre de ces nombreux projets permettra aux usagers de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires et améliorera ainsi leur qualité de vie. C'est avec grand intérêt que je suivrai le développement de ces travaux au cours des prochaines années», a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent.

«Année après année, nous avons investi dans les projets routiers de la région afin de rendre les routes toujours plus sécuritaires pour les citoyennes et les citoyens. Je suis fier de savoir que le projet de l'autoroute 85 est toujours dans les échéanciers annoncés. Il s'agit du principal chantier routier de notre circonscription et il est essentiel de le terminer. C'est pourquoi je suis heureux de cet engagement ferme de notre gouvernement», a souligné Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata

Les sommes investies dans la région du Bas-Saint-Laurent se répartissent comme suit : 111 825 000 $ pour des chaussées en bon état, 64 633 000 $ pour des structures en bon état, 261 326 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire et 2 450 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.