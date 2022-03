671 777 $ pour améliorer l’offre d’infrastructures sportives de Rivière-du-Loup – Témiscouata 

Le député Denis Tardif a dévoilé, ce jeudi 17 mars, les projets retenus dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata à la suite de l’appel de projets du nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE). Grâce à une aide financière totalisant 671 777,66 $, 8 projets feront bouger les citoyennes et citoyens de la circonscription.

Cette annonce, réalisée au nom de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest. Le PSISRPE vise à soutenir la présence d’infrastructures sportives et récréatives en bon état dans les municipalités de moins de 10 000 habitants du Québec et à accroître l’accès de la population à celles-ci. L’aide financière maximum est de 100 000$ par projet.

Voici la liste des projets retenus dans la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata :

«Notre circonscription, qui est déjà très attrayante pour les gens actifs, proposera très bientôt une variété d’installations modernes pour nous faire bouger. Je suis convaincu que ces nouvelles infrastructures augmenteront grandement la qualité de vie des citoyennes et des citoyens», a souligné Denis Tardif, député de rivière-du-Loup-Témiscouata.

Le gouvernement du Québec investit un total de 20 millions de dollars pour soutenir 250 projets dans les petites collectivités du territoire québécois. Signe de la popularité de ce programme, la mise de départ a été doublée avec une bonification de 10 millions de dollars afin de permettre à davantage de Québécoises et Québécois de profiter d’installations sportives et récréatives sécuritaires et modernes.