75 000 $ versés à deux organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent

Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant 75 000 $ aux organismes En tout C.A.S. (Concertation, Aide, Soutien) basé dans la MRC de Rimouski-Neigette et Tandem-Jeunesse situé dans la MRC de Kamouraska pour les soutenir dans leurs actions en matière de prévention de la criminalité auprès des jeunes de 12 à 25 ans.

Cette aide financière s’inscrit dans le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité. Il finance des initiatives qui répondent à la stratégie de prévention préconisée par le ministère de la Sécurité publique, soit le travail de rue ou de milieu dans les diverses régions du Québec.

«Je suis heureuse d’annoncer ces subventions qui appuient directement les travailleurs de rue de deux organismes qui changent la donne sur le terrain. Leurs interventions auprès des jeunes des MRC de Rimouski-Neigette, de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata et des Basques permettent de prévenir la délinquance et la victimisation, ce qui profite aussi à l’ensemble des citoyens du Bas-Saint-Laurent», explique la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx. Cette annonce a été réalisée conjointement avec la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault et la députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx.

Depuis 1996, la Loi sur le ministère de la Justice prévoit qu’une partie des sommes générées par la confiscation des produits d’activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes communautaires voués à la prévention de la criminalité.