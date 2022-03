470 314 $ pour les aînés de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, annonce que 24 projets présentés par des organismes de la circonscription ont été retenus dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Au total, ils se partageront une somme de 470 314 $ afin de réaliser des projets dirigés par des aînés et qui favoriseront l’inclusion sociale ainsi que la participation des aînés.

«Je tiens à remercier et féliciter chacun des organismes qui a complété les démarches afin de présenter un projet en vertu du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Mon équipe et moi avons constaté un réel engouement cette année, et cela se reflète dans le financement exceptionnel dont la circonscription bénéficiera cette année. C’est une hausse de plus de 120 000 $ par rapport à l’an dernier ! Chacun de ces projets sera en mesure de produire des retombées concrètes et positives pour la communauté dans lequel il s’insérera, et je m’en réjouis» précise M. Blanchette-Joncas.

«C’est important de prendre soin de notre monde, de nos aînés. Ces projets lancés par les forces vives du milieu sont d’excellentes initiatives qui permettront de répondre à des besoins précis et réels. Cependant, il faut aussi des mesures plus structurantes à l’échelle nationale, et c’est pourquoi le Bloc Québécois continuera de plaider pour une hausse de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour tous les aînés, dès 65 ans. Nous sommes d’avis que chacun doit pouvoir vieillir dans la dignité et l’épanouissement! » conclue le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas.

Liste des projets ayant bénéficié d’une subvention dans le cadre du PNHA :