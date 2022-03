Rivière-du-Loup octroie 225 000 $ à Espace Centre-ville

Misant sur un centre-ville fort, dynamique et attrayant pour son développement économique, touristique et la vitalité de son milieu, la Ville de Rivière-du-Loup octroie une aide financière bonifiée de 225 000 $ sur 3 ans pour soutenir la mission d’Espace Centre-ville, par l’intermédiaire de Tourisme Rivière-du-Loup.

Il s’agit pour la Ville de la concrétisation d’une intention annoncée lors du dévoilement du budget 2022. Dans les faits, l’aide est majorée de 50 % et intervient dans le cadre d’une entente sur 3 ans, assurant ainsi une stabilité à l’organisation et lui permettant d’œuvrer à une planification stratégique des activités. Le soutien octroyé contribuera notamment à consolider un poste à temps plein de coordination et d’animation, qui aura pour mandat principal la mise en œuvre de la stratégie de revitalisation approuvée par le conseil d’administration.

Pôle d’attractivité pour Rivière-du-Loup, il y a une ferme volonté des intervenants et de la Ville d’œuvrer au positionnement stratégique de la rue Lafontaine. «Il s’agit d’une artère chargée d’histoire qui est devenue aujourd’hui le baromètre de la santé économique de notre milieu. Nombreux sont les visiteurs qui viennent passer quelques heures au centre-ville et qui s’exclament devant la beauté de notre ville et ses nombreux attraits à proximité. C’est pourquoi nous devons veiller à maintenir cette attractivité, à améliorer l’aspect de la rue principale comme des rues tout autour et veiller au développement et à la promotion de cette artère commerciale vitale», souligne le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.