Un couple de Témiscouata-sur-le-Lac remet 1 700 $ aux grands brûlés

Allen Bouchard et Mireille Bouvier de Témiscouata-sur-le-Lac, dont la vie a été bouleversée le 17 février 2012, ont remis 1 700 $ au CHU de Québec pour l’unité des grands brûlés de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus (HEJ), le 9 février dernier. Ce don représente beaucoup à leurs yeux puisqu’il leur permet de redonner à ceux qui les ont aidés dans une période difficile de leur vie, il y a de cela 10 ans.

«Sans eux, il y aurait eu plus de complications. Ce sont nos sauveurs», confie Mme Bouvier. Le 17 février 2012, une explosion dans le dépoussiéreur chez Poutrelles internationales à Pohénégamook a engendré un incendie. Deux travailleurs ont frôlé la mort, parmi ceux-ci: Allen Bouchard, qui a subi de graves brûlures sur 35% de son corps.

Immédiatement transféré à Québec, M. Bouchard restera deux mois et demi à l’HEJ où il aura plusieurs greffes de peau. Par la suite, il a été déplacé au Centre François-Charron pour de la réadaptation. Il a notamment dû, durant deux autres mois et demi, réhabiliter ses bras qui ne pouvaient plus plier.

Un don qui vient du cœur

Récoltés par leurs vaillants efforts et leur touchante histoire, les fonds viennent en grande partie du livre Au-delà des épreuves écrit par Mme Bouvier. Autopublié en 2019, il raconte les nombreuses fausses couches vécues par le couple ainsi que l’accident d’Allen Bouchard. Un dollar par livre allait directement pour l’unité des grands brûlés. En tout, ce sont 400 copies qui ont été vendues en moins de trois ans.

Mireille Bouvier explique qu’elle a aussi amassé des sous en réalisant des tirages Épicure, produits dont elle est la conseillère. Elle mentionne également que plusieurs personnes lui ont donné des dons ou offrait davantage d’argent que nécessaire lors de l’achat de son livre. C’est la grande générosité des gens qui a mené à l’importante somme qu’ils ont pu remettre le mois dernier au CHU de Québec.

